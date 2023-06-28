Москва 28 июня 2023, 20:37 Дептранс Москвы подвел итоги работы речных электрических трамвайчиков за неделю Дептранс Москвы: более 15 тысяч поездок совершили пассажиры на электросудах за неделю Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители и гости столицы более 15 тысяч раз прокатились на электросудах, которые начали курсировать по Москве-реке семь дней назад. Наиболее популярными у пассажиров стали причалы «Киевский», «Сити-Центральный» и «Сердце столицы», сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В столице неделю назад запустили первый регулярный маршрут речного электрического транспорта между причалами «Киевский» и «Сердце столицы». За эти дни количество поездок на новых электросудах превысило 15 тысяч раз, из которых восемь тысяч зафиксировали в первые дни бесплатного проезда.

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«Это говорит о том, что за малый промежуток времени электросуда уже стали пользоваться большим спросом у жителей и гостей столицы», — отметили в Дептрансе.

По словам Ликсутова, чаще всего для оплаты поездки использовали банковские карту и «Тройку».

Сейчас функционируют шесть причалов-остановок. Остальные поэтапно запустят до конца года, также продлят действующий маршрут до парка «Фили». Кроме того, власти планируют открыть второй маршрут «Печатники — Автозаводский мост».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе первого электрического речного транспорта.