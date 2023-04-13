Москва 13 апреля 2023, 11:59 Дептранс Москвы рассказал о реконструкции тоннеля на Замоскворецкой линии метро Дептранс Москвы: в тоннеле на Замоскворецкой линии метро продолжают реконструкцию РИА «Новости»

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Реконструкция тоннеля Замоскворецкой линии на участке от «Царицыно» до «Кантемировской» продолжается. В столичном дептрансе рассказали о ходе работ и показали, как засыпали котлован.

Дептранс уточнил, что работники уже смонтировали конструкции из усиленных чугунных тюбингов диаметром 5,5 метра. Кроме того, в тоннеле завершили гидроизоляцию. Скоро там начнут устройство верхнего строения пути.

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В своем Telegram-канале дептранс столицы также показал, как спецтехника засыпала котлован.

https://telesco.pe/DtRoad/24695

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что на стройплощадке электродепо «Столбово» (проектное название — «Саларьево») завершают работы подготовительного периода. В будущем там построят около 40 зданий различного назначения. Перегонять поезда с Сокольнической и Троицкой линий метро будут с помощью трех соединительных веток.