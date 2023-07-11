Москва 11 июля 2023, 17:57 Дептранс Москвы подвел итоги первого года работы электробусного парка «Красная Пахра» Дептранс Москвы: в 2022 году электробусы перевезли 1,5 миллиона пассажиров в ТиНАО Сайт мэра и правительства Москвы

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Электробусы в Новой Москве перевезли 1,5 миллиона пассажиров. Об итогах первого года работы электробусного парка «Красная Пахра» рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По словам главы дептранса Максима Ликсутова, в парке площадью более 10 гектаров работают свыше 500 человек, из них более 400 — водители. Им создали достойные условия труда, конкурентную зарплату, а также предоставили социальные гарантии московского правительства.

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Ликсутов добавил, что открытие парка позволило впервые запустить наземный электротранспорт в Троицке и ближайших поселениях.

Ранее жителям столицы сообщили, что на Москве-реке запустили круглогодичный маршрут электросудов.