11 июля 2023, 17:57
Дептранс Москвы подвел итоги первого года работы электробусного парка «Красная Пахра»
Дептранс Москвы: в 2022 году электробусы перевезли 1,5 миллиона пассажиров в ТиНАО
Электробусы в Новой Москве перевезли 1,5 миллиона пассажиров. Об итогах первого года работы электробусного парка «Красная Пахра» рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.
По словам главы дептранса Максима Ликсутова, в парке площадью более 10 гектаров работают свыше 500 человек, из них более 400 — водители. Им создали достойные условия труда, конкурентную зарплату, а также предоставили социальные гарантии московского правительства.
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Ликсутов добавил, что открытие парка позволило впервые запустить наземный электротранспорт в Троицке и ближайших поселениях.
Ранее жителям столицы сообщили, что на Москве-реке запустили круглогодичный маршрут электросудов.
Москва 2023
Дептранс Москвы
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