22 июня 2023, 16:34
Департамент торговли и услуг Москвы порекомендовал ресторанам и кафе закрыть летние веранды из-за дождя
Представители департамента торговли и услуг Москвы посоветовали столичным ресторанам и кафе закрыть свои летние веранды в пятницу из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщило РИА «Новости».
Отмечается, что 23 июня в Москве ожидается гроза с сильным дождем, градом и порывистым ветром.
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Как сообщила «Национальная служба новостей», также предприятиям общепита порекомендовали укрепить уличные конструкции и закрыть зонты.
Рестораны
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