12 апреля 2023, 14:05
Департамент градостроительной политики Москвы присоединился к Строительному консорциуму
Левкин: ДГП Москвы присоединился к Строительному консорциуму
Департамент градостроительной политики Москвы присоединился к Строительному консорциуму по выработке технической и инновационной политики в области строительства. Об этом сообщила пресс-служба ДГП со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.
Левкин отметил, что это событие поспособствует развитию строительной отрасли в городе. В процессы строительства внедрят современные технологии, разработки и инновации. Благодаря консорциуму получится реализовывать сложные проекты, создавать комфорт и безопасность на улицах города, как требует от Стройкомплекса мэр столицы Сергей Собянин.
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Консорциум ставит перед собой разные цели: улучшать качество жилья, увеличивать объемы строительства, трансформировать в цифровой вид строительную сферу, повышать безопасность и комфорт, а также помогать научно-технологическому развитию отрасли.
«Столичный Стройкомплекс — флагман внедрения передовых технологий и новых решений, Москва традиционно уделяет большое внимание достижению целей устойчивого развития», — подчеркнул Левкин.
Он напомнил, что все школы и детские сады, театры и музеи, больницы, офисные и жилые здания, объекты транспортной и промышленной инфраструктуры построены при участии всех работников Стройкомплекса.
Строительство
Москва 2023
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