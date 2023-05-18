Москва 18 мая 2023, 09:42 День вакансий для студентов и старшеклассников пройдет в Москве Власти Москвы анонсировали день вакансий для студентов и старшеклассников Сайт мэра и правительства Москвы

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В четверг, 25 мая, для всех старшеклассников и студентов Москвы пройдет день вакансий «Заработай этим летом». Организатором мероприятия выступит специализированный центр занятости населения «Моя карьера». Об этом сообщили на официальном сайте правительства и мэра Москвы со ссылкой на директора учреждения Андрея Тарасова.

«Более 20 ведущих компаний города представят около 400 вариантов для постоянного трудоустройства и подработки», — рассказал он.

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Соискатели пройдут собеседования на вакансии в сфере услуг, телекоммуникаций, транспорта и логистики, а также на офисные позиции.

Сотрудники центра занятости помогут ребятам составить резюме, написать сопроводительное письмо и пройти профтестирование для оценки их компетенций.

День вакансий ждет всех желающих с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Сергия Радонежского, дом № 1, строение 1. Регистрация доступна по ссылке.

Ранее в министерстве социального развития региона рассказали о старте онлайн-портала «Работа России». Через него стал оказывать свои услуги Центр занятости населения в Московской области.

Консультацию можно получить по телефону 122 при добавлении цифры 6.