13 июня 2023, 16:10
День московского спорта пройдет 1 июля в «Лужниках»
Празднование столетия московского спорта пройдет 1 июля в олимпийском комплексе «Лужники»
Более 200 тысяч человек смогут посетить олимпийский комплекс «Лужники» в День московского спорта 1 июля, сообщили на официальном сайте мэра столицы.
Мероприятие пройдет в честь 100-летия московского спорта. Территорию вокруг олимпийского объекта превратят в масштабную инсталляцию. Зрители узнают, как на протяжении века развивался спорт в Москве, о легендарных триумфах и победах. Также жителей столицы ждут встречи со звездными атлетами и участие в ток-шоу.
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Кроме того, в «Лужниках» оборудуют пространства для разных видов спорта: от шахмат до регби и стретчинга. Взрослым предложат преодолеть полосу препятствий или поучаствовать в челленджах. Для детей приготовили развлекательную площадку, где разместили беговелы, памп-трек, аквагрим и радиоуправляемые машинки.
Мероприятие начнется в 12:00, вход бесплатный, но на некоторые мероприятия нужно заранее зарегистрироваться.
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