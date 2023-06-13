Москва 13 июня 2023, 16:10 День московского спорта пройдет 1 июля в «Лужниках» Празднование столетия московского спорта пройдет 1 июля в олимпийском комплексе «Лужники» Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 200 тысяч человек смогут посетить олимпийский комплекс «Лужники» в День московского спорта 1 июля, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятие пройдет в честь 100-летия московского спорта. Территорию вокруг олимпийского объекта превратят в масштабную инсталляцию. Зрители узнают, как на протяжении века развивался спорт в Москве, о легендарных триумфах и победах. Также жителей столицы ждут встречи со звездными атлетами и участие в ток-шоу.

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Кроме того, в «Лужниках» оборудуют пространства для разных видов спорта: от шахмат до регби и стретчинга. Взрослым предложат преодолеть полосу препятствий или поучаствовать в челленджах. Для детей приготовили развлекательную площадку, где разместили беговелы, памп-трек, аквагрим и радиоуправляемые машинки.

Мероприятие начнется в 12:00, вход бесплатный, но на некоторые мероприятия нужно заранее зарегистрироваться.

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