Москва 10 августа 2023, 11:33 Деловой центр в виде красной призмы построят на юго-востоке Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: бизнес-центр в виде красной призмы построят на юго-востоке города Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

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На юго-востоке столицы, на улице Окская, владение 9, построят новый бизнес-центр в виде красной призмы со скругленными углами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бизнес-центр появится в 400 метрах к юго-западу от станции «Окская» Некрасовской линии метро и Рязанского проспекта.

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Общая площадь 10-этажного комплекса составит 16,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже откроют кафе с верандой на улице, а со второго по девятый этаж будут расположены офисы класса «В». В подземной части разместят паркинг на 58 машиномест.

Помимо необычной формы, внимание сразу же привлекает насыщенный красный цвет фасадов. Первый этаж с южной и западной сторон остеклен и заглублен относительно основной плоскости, благодаря чему образуются навесы над входными группами. Также в планах — сделать часть кровли эксплуатируемой. Сергей Кузнецов Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры

Здание будет иметь форму равнобедренного треугольника со скругленными углами. Фасады отделают композитными панелями, а на кровле установят алюминиевые ламели. В темное время оно будет подсвечиваться вертикальными светильниками.

Ранее наземные этажи будущего офисного центра начали возводить на северо-западе Москвы.