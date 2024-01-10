Москва 10 января 2024, 11:08 Декабрь стал самым темным месяцем 2023 года в Москве Синоптик Позднякова: в декабре 2023 года солнце светило в Москве всего 8 часов РИА «Новости»

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Декабрь стал самым темным месяцем 2023 года в столице. Солнце светило в городе всего восемь часов вместо положенных 18. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

За весь 2023 год в Москве солнце светило 1811 часов, что превысило годовой показатель на 5%.

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«Больше всего солнца в столице было в июне, 325 часов», — рассказала синоптик.

В сентябре столица установила рекорд по количеству солнечного света за месяц — 245 часов, что составило 167% от обычного показателя.

В XXI веке наиболее солнечным годом был 2014, когда количество солнечных часов составило 2168 и превысило норму на 25%. При этом в декабре 2017 солнце на небо вообще не выходило.

Ранее москвичам сообщили, что в среду 10 января в столице похолодает и пойдет снег. В дневные часы столбики термометра покажут -5 градусов.