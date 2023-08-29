Москва 29 августа 2023, 18:54 Дегустации и мастер-классы пройдут в шестом сезоне проекта «Открой#Моспром» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Стартовала регистрация на участие в шестом сезоне проекта «Открой#Моспром», который пройдет в столице с 4 по 25 сентября. Жители и гости города получат возможность посетить более 30 фабрик и заводов, принять участие в дегустациях и мастер-классах, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, в течение трех недель в рамках проекта планируют провести более 150 экскурсий и 50 мастер-классов. В этом сезоне в список предприятий-участников вошли еще два завода: по выпуску протезов и ортопедической продукции. Также в честь начала учебного года пройдет серия экскурсий для школьников и студентов, отметил Овчинский.

«Они смогут ближе познакомиться с производителями медизделий, сейфов, оборудования для вагонов поездов дальнего следования и многого другого», — рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В шестом сезоне «Открой#Моспром» участники смогут посетить Центр аддитивных технологий. Здесь на 3D-принтере печатают детали для авиадвигателей, вертолетов и гоночных болидов.

Кроме того, в рамках проекта можно побывать на заводе по переработке электроники, увидеть производства протезов и ортезов, лифтов, вентиляционной продукции. В список компаний-участников вошли и предприятия легкой промышленности, изготавливающие обувь, одежду и аксессуары, а также заводы, выпускающие напитки, конфеты и мороженое.

На сайте и страницах проекта в соцсетях уже опубликовали все выпуски с онлайн-экскурсиями по заводу «МонАрх», где собирают готовую квартиру. Также вышли видео про предприятие ЛГМ, где разрабатывают перспективные модели насосного оборудования, отраслевой кластер легпрома «Кунцево» и про многие другие заводы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

За пять лет работы «Открой#Моспром» состоялось свыше двух тысяч экскурсий по предприятиям столицы и более 500 мастер-классов.

В июне 2023 года проект победил в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен». За все время «Открой#Моспром» завоевал семь наград.