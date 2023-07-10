Москва 10 июля 2023, 19:57 ДЭГ даст возможность проголосовать тем москвичам, кто не сможет прийти на избирательный участок Политолог Матюсова: ДЭГ позволит проголосовать тем, кто не сможет прийти на участки РИА «Новости»

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С помощью Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) жители Москвы смогут принять участие в выборах, не посещая очно избирательный участок. Об этом сообщила политолог Анастасия Матюсова.

«Опыт применения (технологии ДЭГ — прим. ред.) уже был в нескольких регионах, в том числе в Москве. Думаю, что в целом она себя оправдала», — отметила она.

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Матюсова подчеркнула, что дистанционное голосование стало популярным среди избирателей из-за массовой цифровизации услуг.

Кроме того, благодаря этой технологии явка на выборах будет высокой, поскольку речь идет о выборах мэра столицы, а у населения высокий спрос на такие выборы, уверена политолог.

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы.