Москва 06 декабря 2023, 11:35 Деформационные швы обновили на мостах в Москве Бирюков: деформационные швы обновили на 34 мостовых сооружениях в Москве Пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы

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В Москве обновили деформационные швы на 34 мостах, в том числе на Яузском, Городне, Чугунном, Бесединском, путепроводах. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются», — пояснил он.

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Сначала специалисты разбирают конструкции старых швов, а затем устанавливают новые. После этого армируют и бетонируют переходные зоны.

Бирюков отметил, что на время проведения работ мосты не перекрывали для движения полностью, закрывали только одну полосу.

За последние 12 лет в городе появился 31 новый автомобильный мост, в том числе Карамышевский в составе Северо-Западной хорды и мост через реку Сходня в Зеленограде. В планах на ближайшее время — строительство еще семи автомобильных мостов и такого же количества пешеходных.