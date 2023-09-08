08 сентября 2023, 12:52
DDoS-атаки на систему онлайн-голосования зафиксировали в Москве
Титаренко: DDoS-атаки вызвали задержку СМС для онлайн-голосования в Москве
Задержка в получении СМС у участников онлайн-голосования на выборах мэра произошла из-за DDoS-атаки на сервера компании, отвечающей за доставку сообщений. На голосование это никак не влияет, сообщил совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко.
«Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования», — уточнил он.
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Титаренко отметил, что избирателям придут сообщения с небольшой задержкой, они смогут продолжить участвовать в голосовании.
«В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы», — подчеркнул специалист.
Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО стартовали в пятницу утром. Москвичи смогут проголосовать в течение трех дней — с 8 по 10 сентября.
Ранее первые 50 тысяч избирателей приняли участие в онлайн-голосовании в Москве.
Единый день голосования
Москва 2023
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