Москва 08 сентября 2023, 12:52 DDoS-атаки на систему онлайн-голосования зафиксировали в Москве Титаренко: DDoS-атаки вызвали задержку СМС для онлайн-голосования в Москве ru.freepik.com

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Задержка в получении СМС у участников онлайн-голосования на выборах мэра произошла из-за DDoS-атаки на сервера компании, отвечающей за доставку сообщений. На голосование это никак не влияет, сообщил совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко.

«Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования», — уточнил он.

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Титаренко отметил, что избирателям придут сообщения с небольшой задержкой, они смогут продолжить участвовать в голосовании.

«В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы», — подчеркнул специалист.

Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО стартовали в пятницу утром. Москвичи смогут проголосовать в течение трех дней — с 8 по 10 сентября.

Ранее первые 50 тысяч избирателей приняли участие в онлайн-голосовании в Москве.