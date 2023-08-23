Москва 23 августа 2023, 11:53 Дата-центр на 140 серверов построят на юге Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: в Даниловском районе столицы построят дата-центр на 140 серверов Фото: freepik.com

Читать 360tv в

В Даниловском районе столицы в бизнес-пространстве обустроят дата-центр на 140 серверов. Арендаторы смогут воспользоваться его услугами, чтобы не возводить собственную серверную комнату для своей IT-инфраструктуры, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Дата-центр мощностью в 1 МВт будет рассчитан на 140 серверных стоек и будет иметь высокий уровень надежности. Он будет интегрирован в состав бизнес-центра, что повышает безопасность линии связи для резидентов», — уточнил он.

Реклама

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, дата-центр обустроят в бизнес-пространстве TALLER, которое возводит компания Coldy. Она построит два корпуса, общая площадь которых составит 36 тысяч квадратных метров.

Пятова добавила, что арендаторам предложат стойко-место для размещения IT-оборудования, где его подключат к высокоскоростным каналам связи. Оператор будет в круглосуточном режиме поддерживать оборудование, а также поможет с переездом и монтажом. Кроме того, он предоставит возможность использовать разные облачные сервисы для работы с информацией.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что российским фирмам нужно переходить на отечественные системы шифрования. Речь идет о VPN-сервисах, которые сейчас работают с перебоями.