Москва 21 июля 2023, 16:40 Данные о домашних животных теперь можно хранить на сервисе mos.ru Собянин: на сайте mos.ru появился суперсервис «Мой питомец» для хранения данных о животных РИА «Новости»

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Всю информацию о домашних животных и их здоровье теперь можно хранить в суперсервисе «Мой питомец» на сайте mos.ru. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города пояснил, что теперь электронная амбулаторная карта питомца будет у владельца животного всегда под рукой, а вместе с ней — сведения о посещении ветеринара, вакцинациях, результаты анализов в государственных ветеринарных клиниках. Вручную в сервис можно добавить и данные из частных клиник.

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В разделе «Жизненные ситуации» разработчики разместили более сорока статей на темы, которые могут помочь владельцам животных найти ответы на возможные вопросы. Кроме того, в блоке «Информационная карта» можно найти место для выгула собаки, приюты для животных, адреса ветеринарных клиник, бесплатных центров вакцинации и зоогостиниц.

Ранее департамент информационных технологий представил мобильное приложение «Мой ID» для хранения цифровых копий документов, доступное для загрузки во всех популярных магазинах.