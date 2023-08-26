26 августа 2023, 17:22
«Чисто должно быть не только дома». Москвичи поучаствовали в экозабеге от «Роснефти»
Москвичи собрали мусор в Филевском парке во время экозабега от «Роснефти»
Москвичи почувствовали в экологическом плоггинг-забеге в Филевском парке, который устроила компания «Роснефть». Сотрудники дочерних предприятий компании пробежали четыре километра и одновременно собрали стекло, пластик, бумагу и другие отходы.
Участница экозабега Татьяна Лазарева рассказала «360», что ей понравилась идея совместить два полезных дела: спорт и заботу об экологии.
«Потому что чисто должно быть не только дома. И хорошо, что компания проводит такие инициативы, позволяет людям собраться вместе и проявить себя», — заявила она.
Проект объединил десятки активных и неравнодушных эковолонтеров. В парке собрались те, кто не боится раннего подъема даже в выходные.
«Это здорово, что компания организует такие экологические акции. Здесь мы можем собрать мусор, сделать нашу планету чище, еще при этом пообщаться с коллегами, провести время на свежем воздухе», — сказала еще одна участница Ольга Сташкова.
Плоггинг-забег — один из важных волонтерских проектов компании. Подробнее о нем сможет узнать любой желающий: инициативы «Роснефти» представят на Международной выставке-форуме «Россия» 4 ноября на ВДНХ.
Экология
Мусор
Москва 2023
Парки
Реклама
Реклама