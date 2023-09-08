Москва 08 сентября 2023, 16:07 Число участников онлайн-голосования на выборах мэра Москвы превысило миллион человек Больше миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы Фото: freepik.com

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В первый день выборов мэра столицы и 13 муниципальных депутатов в ТиНАО больше миллиона человек проголосовали в онлайн-режиме. Для этого они воспользовались сайтом mos.ru или терминалом на избирательном участке, сообщил ТАСС со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

«Выдано бюллетеней — 1 000 065, получено бюллетеней — 965 617. До окончания голосования — 2 дня 4 часа 52 минуты», — говорится в сообщении.

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На информационных экранах в ЦИК России к 15:04 система зафиксировали 1 034 467 бюллетеней и получила 1 003 495 бюллетеней. В итоге в Москве больше 13% избирателей отдали свои голоса онлайн.

В течение трех дней в столице будет идти голосование. Москвичи смогут очно и дистанционно 8, 9 и 10 сентября выбрать депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Ранее Патриарх Кирилл принял участие в голосовании в первый день выборов мэра Москвы. Он проголосовал очно на избирательном участке № 182 в школе № 1799.