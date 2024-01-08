Москва 08 января 2024, 16:45 Число туристов и бизнес-поездок возросло в Москве Собянин заявил о росте числа туристов и бизнес-поездок в Москве Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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В Москве в 2019 году зафиксировали рекордный внутренний турпоток. В минувшем году он увеличился на 22%, а количество бизнес-поездок возросло на 28%, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Модернизация инфраструктуры, внедрение новых программ и внимание к современным отраслевым тенденциям позволяет Москве удерживать высокий темп развития сферы путешествий.

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Цифровизация играет важную роль на всех этапах путешествия. Свыше 70% туристов пользуются мобильными приложениями для бронирования услуг и планирования поездок, в том числе в мегаполис. Этому способствует в течение трех лет турсервис Russpass.

Также в 2023-м в Москве состоялось три крупные конференции по части туризма. В общей сложности в них поучаствовало свыше тысячи гостей. Благодаря масштабным мероприятиям москвичи получают опыт и приобретают новые контакты, а город — повышает качество сервиса.

Пользователи портала «Активный гражданин» также проголосуют за лучшие новогодние маршруты сервиса Russpass. Всего на выбор предлагается 12 вариантов.