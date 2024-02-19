Москва 19 февраля 2024, 08:52 Число скачиваний мобильного приложения «Узнай Москву» за год превысило 78 тысяч раз Мобильное приложение «Узнай Москву» в 2023 году скачали более 78 тысяч раз Freepik

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В прошлом году горожане установили на свои смартфоны мобильное приложение «Узнай Москву» свыше 78 тысяч раз, что стало вдвое больше, чем годом раньше. Раздел «Здания» оказался наиболее востребованным в сервисе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Пользователи могут быстро составить интересный маршрут по Москве, изучить расположенные рядом достопримечательности, в том числе в режиме дополненной реальности, а также получить персональную подборку интересных мест и узнать новые факты о любимом городе», — уточнили в департаменте информационных технологий столицы.

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В 2023-м сервис дополнили аудиогидами, которые можно слушать в фоновом режиме на прогулке. «Узнай Москву» оснащен понятным интерфейсом и удобной навигацией. Приложение позволяет планировать прогулки по мегаполису и находить интересующие объекты.

Интерактивная карта содержит адреса музеев, парков, исторических зданий и памятников. Для поиска объекта необходимо задать радиус или выбрать его из рекомендаций. Сервис также подскажет, какие объекты и маршруты наиболее популярные.

В проекте «Активный гражданин» также завершилось несколько голосований, связанных с шестью электронными проектами правительства Москвы. Пользователи выразили свыше миллиона мнений об их работе.