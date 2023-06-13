Москва 13 июня 2023, 15:36 Число районов с дешевым жильем в Москве выросло в четыре раза «Известия»: число районов в Москве, где можно купить дешевое жилье, выросло в четыре раза Сайт мэра и правительства Москвы

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В четырех районах столицы стоимость квадратного метра жилья составила меньше 200 тысяч рублей, сообщили «Известия».

Аналитики подсчитали, что сейчас квадратный метр в среднем на вторичном рынке Москвы оценивается в 253 340 рублей. Жилую недвижимость менее чем за 200 тысяч рублей за «квадрат» можно купить в четырех районах столицы. В прошлом году в пределах «старой» Москвы только в одном районе можно было приобрести квартиру по такой цене.

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Так, в Зеленограде цена в среднем составила 181 680 рублей за квадратный метр, а в Бирюлеве — 193 800 рублей за «квадрат». В Жулебине квадратный метр обойдется в 194 846 рублей, а в Южном Бутове — 198 562 рублей.

Глава Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко уточнил, что за счет скидок предложения по цене до 200 000 рублей за метр могут возникать и в других районах.

Ранее новые квартиры в СВАО Москвы получили около девяти тысяч человек.