Москва 13 июня 2023, 09:38 Число проектов КРТ увеличилось в Москве Собянин: увеличили число проектов комплексного развития территорий в Москве со 150 до 188 Сайт мэра и правительства Москвы

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Количество проектов по комплексному развитию территорий в Москве с начала года возросло. Бывшие промзоны, заброшенные участки застроят жилой и деловой недвижимостью. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В столице с января этого года после дополнительной оценки неэффективно используемых городских территорий властям удалось увеличить число проектов КРТ со 150 до 188. На протяжении трех лет бывшие промзоны, старые склады, недостроенные и заброшенные объекты приводят в порядок.

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«На их месте строим жилые микрорайоны, деловые центры и современные производства. Все проекты находятся на разных стадиях реализации», — уточнил мэр.

Всего планируют реорганизовать примерно 2,45 тысячи гектаров. На площади свыше 14,5 миллиона «квадратов» возведут жилье, в том числе по реновации, шесть миллионов квадратных метров предназначены для строительства производств, более 14,5 миллиона «квадратов» — для общественно-деловых зданий.

В Москве появится 85 новых школ и детских садов, 19 медучреждений и 48 спортивных объектов. Благодаря этому будут созданы больше 570 тысяч рабочих мест.

Ранее москвичам рассказали, что свыше 30 рабочих мест появится в новом гостинично-спортивном комплексе в Химках.