Москва 29 мая 2023, 19:48 Число посетителей «Библионочи» в Москве превысило 41 тысячу человек Мэр Сергей Собянин: «Библионочь-2023» в Москве посетили более 41 тысячи человек Сайт мэра и правительства Москвы

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В акции «Библионочь» в 2023 году в Москве поучаствовали более 41 тысячи человек. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Самыми посещаемыми локациями стали Центр культуры и спорта, библиотека № 172 и Центральная городская детская библиотека имени Гайдара.

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«Всероссийская ежегодная акция прошла в 12-й раз. Для гостей проводили мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами. Всего в ночь с 27 на 28 мая были открыты больше 160 площадок», — отметил мэр.

Для детей представили отдельную программу «Библиосумерки» с 300 мероприятий: там им рассказали об азбуках, а также показали спектакли и интерактивные шоу. Кроме того, дети участвовали в познавательных мастер-классах, а их родители слушали лекции, посвященные чтению и книгам.

В Южном речном вокзале заработал пункт книгообмена, где посетителям предлагают оформить единый читательский билет и взять книги домой. Новую площадку уже оценили примерно две тысячи человек.

Помимо этого, сайт акции вел прямую трансляцию «Библионочь на волне» с Южного речного вокзала и теплохода «Москва-61». Зрители посмотрели интервью, музыкальные номера и следили за тем, как проходит большой библиоквиз «Писатели-юбиляры». Всего трансляция акции собрала свыше 300 тысяч просмотров.

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