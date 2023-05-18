Москва 18 мая 2023, 12:14 Число погибших в ДТП в Москве снизилось в 3 раза с 2012 года

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Количество смертей в дорожных авариях снизилось в три раза с 2012 года в Москве. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра столицы Сергея Собянина.

По его словам, такого результата удалось достичь благодаря установке в городе системы фотовидеофиксации ЦОДД. Камеры также помогли снизить количество угонов и нарушений ПДД, добавил Собянин.

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Отмечается, что с 2018 года изображения и всю информацию в видеосистемах обрабатывают нейронные сети.