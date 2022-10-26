Число малоэтажных ЖК сократилось в Москве | 360°

Москва 26 октября 2022, 17:37 Число малоэтажных ЖК сократилось в Москве

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В Москве в пределах МКАД зафиксировали значительный дефицит малоэтажных новостроек высотой до 11 этажей. На данный момент в городе ведется строительство лишь семи подобных ЖК. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитиков VSN Realty.

Число подобных предложений на рынке сильно сократилось в последнее время. Стоимость одного квадратного метра в таких домах начинается от 260 тысяч рублей, а в центре города и вовсе от 566 тысяч рублей.

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В новой Москве ситуация со среднеэтажным жильем обстоит значительно лучше. Доля таких домов составляет 14%, а малоэтажных — 2%, написали «Дни.ру».

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