17 мая 2023, 11:31
Число ипотечных сделок в Москве впервые достигло максимума
Росреестор зафиксировал в Москве рекордное количество сделок по ипотеке
Управление Росреестра по Москве зарегистрировало практически 40 тысяч договоров по ипотеке в январе–апреле 2023 года. Это рекордный показатель за данный период за все годы наблюдений, отметили в пресс-службе ведомства.
Как рассказали в управлении, за прошедший месяц ипотечный рынок столицы показал хорошие результаты. Он превысил показатель марта на первичном и вторичном рынках недвижимости Москвы на 1,5%. Всего в январе–апреле этого года результат выше на 1,1%, чем в 2022.
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«Столица сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в апреле составил 22,7 миллиарда рублей — это 20% от общероссийского», — прокомментировал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Он добавил, что всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму 864,7 миллиарда рублей.
Ранее в брокерском агентстве DOLGOV PRO рассказали, что в этом году Москве продали на 25% больше квартир, чем в прошлом.
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