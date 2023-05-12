Москва 12 мая 2023, 11:43 Число гостей Московской недели интерьера и дизайна на ВДНХ превысило 250 тысяч человек Мэр Собянин: вторую Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 253 тысячи человек РИА «Новости»

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Московская неделя интерьера и дизайна станет регулярной. Ее мероприятия на ВДНХ в 2023 году посетили свыше 253 тысяч человек, количество представленных брендов возросло в полтора раза, сообщил в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Выставка прошла с 6 по 9 мая ВДНХ. Она стала второй, первую Московскую неделю интерьера и дизайна провели в ноябре 2022 года. На этот раз ее посетили 253 тысячи человек, свою продукцию показали более 650 компаний из России и дружественных стран — на 20% больше гостей и на 46% брендов. В двух павильонах расставили мебель, текстиль, предметы декора, показали примеры отделки, технологии освещения, сантехнику, посуду, окна, двери и витражи.

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Сергей Собянин сообщил, что в деловую и образовательную программу включили более 100 сессий. В Москве выступили 163 спикера, в том числе бразильский дизайнер Джулиана Лима Васконселлос и специалист из ЮАР Тристан де Плесси. Участники недели подписали 17 соглашений на сумму свыше 13,8 миллиарда рублей.

«Результаты — вполне достойные и даже вдохновляющие. Поэтому отныне Московская неделя интерьера и дизайна станет традиционной. Ждем гостей на следующем мероприятии», — объявил мэр.

В апреле прошли маркеты под эгидой Московской недели моды. Почти 700 дизайнеров подали заявки на участие в мероприятиях.