Москва 09 марта 2023, 13:04 Четырнадцать пригородных вокзалов введут на МЦД в 2023 году

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В Москве продолжается строительство третьего и четвертого центральных диаметров. В этом году в столице на МЦД-3 и МЦД-4 реконструируют 14 пригородных вокзалов, сообщили "Дни.ру" со ссылкой на сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

На сегодняшний день на будущем МЦД-4 уже построили станции Очаково и Лесной Городок. Также был запущен крупный транспортно-пересадочный узел Марьина Роща.

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Отмечается, что в настоящий момент ведутся активные работы по строительству еще 11 пригородных вокзалов МЦД.

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