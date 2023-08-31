Москва 31 августа 2023, 18:42 Четырнадцать поликлиник открыли в Москве после капитального ремонта Мэр Москвы Собянин: в столице после капитального ремонта открыли 14 поликлиник Сайт мэра и правительства Москвы

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Сразу четырнадцать поликлиник открылись в Москве после капитального ремонта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, обновленные филиалы поликлиник появились во Внукове, в районе Матушкино в Зеленограде, в Нагатине-Садовниках, Чертанове Центральном, Марьине, Филевском парке, в Тимирязевском, Хорошевском, Таганском и Обручевском районах.

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«Теперь это современные здания с удобной навигацией и комфортными условиями для посетителей и специалистов. Медицинское оборудование в них заменили на 100%. Новая техника даст больше возможностей для диагностики, повысит качество и доступность медпомощи», — подчеркнул Собянин.

Он добавил, что во всех 14 медицинских учреждениях врачи и администраторы работают по новому московскому стандарту.

Ранее москвичам пообещали завершить строительство нового корпуса Детской городской клинической больницы святого Владимира к весне 2025 года.