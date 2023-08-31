31 августа 2023, 18:42
Четырнадцать поликлиник открыли в Москве после капитального ремонта
Мэр Москвы Собянин: в столице после капитального ремонта открыли 14 поликлиник
Сразу четырнадцать поликлиник открылись в Москве после капитального ремонта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Так, обновленные филиалы поликлиник появились во Внукове, в районе Матушкино в Зеленограде, в Нагатине-Садовниках, Чертанове Центральном, Марьине, Филевском парке, в Тимирязевском, Хорошевском, Таганском и Обручевском районах.
Реклама
«Теперь это современные здания с удобной навигацией и комфортными условиями для посетителей и специалистов. Медицинское оборудование в них заменили на 100%. Новая техника даст больше возможностей для диагностики, повысит качество и доступность медпомощи», — подчеркнул Собянин.
Он добавил, что во всех 14 медицинских учреждениях врачи и администраторы работают по новому московскому стандарту.
Ранее москвичам пообещали завершить строительство нового корпуса Детской городской клинической больницы святого Владимира к весне 2025 года.
Медицина
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама