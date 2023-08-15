Москва 15 августа 2023, 16:14 Четырнадцать московских семей получили почетный знак «Родительская слава» Почетным знаком «Родительская слава» в этом году наградили 14 семей в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Четырнадцать московских семей в этом году получили почетный знак «Родительская слава». Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Как рассказали на сайте правительства города, награда присуждается родителям, которые постоянно проживают в Москве не меньше десяти лет, состоят в официальном браке и воспитывают от пяти детей.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что если семья неполная, награду присуждают одному из родителей или усыновителей. Еще одно условие для получения почетного знака — достижение пятым ребенком в семье пятилетнего возраста.

Реклама

«В 2023 году почетным знаком были отмечены 14 семей (28 родителей), в которых родились и воспитываются 106 детей», — говорится в сообщении.

За последние 13 лет количество многодетных семей в Москве выросло в три раза. С 2010 года, когда показатель составил 65,7 тысячи, число семей возросло до более чем 200 тысяч. В них воспитываются почти 498 тысяч детей.

Ранее в подмосковной Шатуре в шестой раз прошел форум «Многодетная Россия». Его гостями в этом году стали более 500 человек.