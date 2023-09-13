Москва 13 сентября 2023, 17:47 Четырнадцать медицинских объектов начали работать в Москве с начала года Бочкарев: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 14 медицинских объектов Личный блог Сергея Собянина

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С января этого года в столице ввели в работу 14 новых зданий медицинского назначения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь сданных за прошедшие восемь месяцев объектов составила 133,6 тысячи квадратных метров.

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«В прошлом году за аналогичный период разрешительную документацию на ввод получили 10 объектов, занимающие 65 тысяч квадратных метров. Таким образом, по сравнению с 2022 годом объем сданных сооружений увеличился вдвое», — рассказал Бочкарев.

В общей сложности медицинские учреждения ввели в эксплуатацию в 14 районах Москвы. Это детские и взрослые поликлиники, чья общая вместительность составила 4570 мест. В том числе в этом году заработали больница с родильным домом и подстанция скорой помощи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил, как были проведены основные работы по возведению инфекционной клинической больницы № 1.