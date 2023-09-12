12 сентября 2023, 18:11
Четыре жилых корпуса по реновации начали строить на юго-западе Москвы
Четыре корпуса жилых домов построят в Конькове в Москве по программе реновации
В районе Коньково приступили к строительству четырех жилых корпусов по программе реновации. Туда переедут горожане из старых домов. Объекты возведут по адресу: улица Бутлерова, земельный участок 34.2, участок 1.2. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Ведутся работы по устройству котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году», — уточнил он.
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Фасад зданий выполнят в оттенках двух цветов: белого и бежевого. Подземный этаж отдадут под парковку. Входы в подъезды оформят витражами.
Всего в корпусах предусмотрели 560 квартир: 344 однокомнатные, 164 двухкомнатные и 52 трехкомнатные. Часть из них обустроят для маломобильных граждан.
Первые этажи отдадут под коммерческие нужды. Территорию вокруг благоустроят. На ней установят игровые и спортивные площадки.
Ранее стало известно, что более двух тысяч москвичей приступили к переезду по программе реновации.
Строительство
Москва 2023
Реновация в Москве
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