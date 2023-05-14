Москва 14 мая 2023, 15:28 Четыре пожарных депо построят в Новой Москве до конца года Собянин анонсировал строительство четырех пожарных депо в ТиНАО РИА «Новости»

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В Новой Москве до конца года завершат строительство четырех пожарных депо. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Построим в этом году четыре пожарных депо в ТиНАО», — отметил глава города.

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Он уточнил, что объекты экстренных служб откроют в Филимонковском, Новофедоровском, Рязановском и Первомайском поселениях. По словам мэра, сейчас разрабатывают проект еще одного депо.

Строители проложат удобные подъездные пути. Чтобы спасатели могли тренироваться, на территории пунктов обустроят площадки со скалодромом, учебные классы и тренажерные залы.

Всего за 11 лет в ТиНАО появилось 11 новых депо. Одновременно число сотрудников пожарной службы выросло почти в четыре раза. Это позволило значительно сократить время выезда на происшествия.

В конце апреля новая пожарная часть открылась в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа.