Москва 10 августа 2023, 12:21 Четыре парковки со шлагбаумом станут перехватывающими в Москве Ликсутов: в Москве с 11 августа еще четыре парковки со шлагбаумами станут перехватывающими Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице с 11 августа появятся еще четыре перехватывающие парковки. Для бесплатной стоянки с 05:30 до 02:00 нужно совершить как минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Мы анализируем использование парковочного пространства, корректируем тарифы или внедряем новые форматы, чтобы автомобилистам было еще комфортнее оставлять свои машины», — подчеркнул он.

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Речь идет о парковках:

№ 9033 на Ленинградском шоссе у дома № 16;

№ 9074 напротив дома № 152, корпуса 1 на Профсоюзной улице у станции метро «Теплый Стан»;

№ 9062 на проспекте Вернадского у дома № 105, корпус 3;

№ 9109 на проспекте Вернадского около дома № 37, корпус 2.

Помимо этого, к еще одной перехватывающей парковке № 9110 на Славянском бульваре у дома № 13, корпус 1 добавили станцию Славянский Бульвар МЦД-1. С нее теперь также можно начинать поездки, чтобы парковка была бесплатной.

Глава дептранса добавил, что новый тариф позволит автомобилистам продолжить свой путь в общественном транспорте, не переплачивая за паркинг.

Ранее более 5,6 тысячи парковочных мест купили москвичи, участвующие в реновации. Жильцам расселяемых домов предоставляется приоритетное право на покупку машино-мест в новостройках со скидкой 40%.