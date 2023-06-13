Москва 13 июня 2023, 14:06 Четыре отеля почти на 400 номеров достроили в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: с начала года в столице достроили четыре гостиницы на 358 номеров Фото: freepik.com

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В столице с января ввели в эксплуатацию около 105 тысяч квадратных метров гостиничных комплексов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В Москве с начала года достроили четыре гостиницы на 358 номеров. Здания расположены на Большой Никитской, 1-й Тверской-Ямской и Зубовской улицах и на Ленинском проспекте. В скором времени в отели начнут заселять первых гостей.

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По словам Бочкарева, новые объекты благополучно вписались в инфраструктуру районов и смогут стать новыми точками притяжения и деловой активности.

Отель на Ленинском проспекте построен рядом с крупным офисным зданием, благодаря чему формируется современный деловой кластер с большим количеством рабочих мест. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что за последние 11 лет в столице построили 72 гостиницы, рассчитанные на 12 391 номер. Сейчас в Москве и ТиНАО возводят еще несколько таких объектов.

Ранее власти столицы рассказали о вкладе города в развитие делового туризма.