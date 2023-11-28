Москва 28 ноября 2023, 08:57 Четыре миллиона «квадратов» жилья ввели в Москве с начала реновации Собянин: 280 домов ввели в эксплуатацию в Москве с начала программы реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала реализации программы реновации в Москве достроили четыре миллиона квадратных метров жилья. Всего возвели 280 новостроек во всех административных округах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Площадь введенного жилья позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тысяч жителей», — уточнил он.

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Глава города отметил, что в новые квартиры переехали более 117 тысяч москвичей. Свыше 26 тысяч человек занялись оформлением документов или переездом по реновации.

Собянин добавил, что только в этом году удалось достроить более 50 домов. Уже начали переселять 36,54 тысячи участников реновации. Специалисты сейчас проектируют и возводят еще 438 новостроек.

В Хорошево-Мневниках также под заселение по реновации передали пять новостроек, еще пять — в процессе строительства и одна — в проекте. С начала реализации программы на северо-западе Москвы ключи от квартир получили более 2,3 тысячи жителей.