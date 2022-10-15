Крупная авария произошла на проспекте Мира в Москве | 360°

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Крупная авария произошла на проспекте Мира в Москве

Дептранс: четыре машины столкнулись на проспекте Мира в Москве

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Массовое ДТП произошло на проспекте Мира в Москве. Столкнулись четыре автомобиля, сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

«На проспекте Мира в районе дома № 46 произошло ДТП с участием четырех автомобилей», —  говорится в сообщении.

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В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.

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Движение в сторону Московской области осуществляется по двум полосам из четырех. Департамент транспорта Москвы предупреждает водителей по возможности выбирать другие пути объезда.

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