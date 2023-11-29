Москва 29 ноября 2023, 10:19 Четвертый дом по реновации достроили на юго-западе Москвы Левкин: в Москве на Новочеремушкинской улице достроили дом по реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В Юго-Западном округе Москвы ввели в эксплуатацию новостройку для участников программы реновации. Обладателями новых квартир станут 450 человек, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Инфраструктура жилого дома и прилегающей к нему территории полностью адаптирована для нужд маломобильных граждан и родителей с колясками», — уточнил он.

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Новостройка расположена на Новочеремушкинской улице. Рядом с ней появятся детская и спортивные площадки, пешеходные дорожки и тротуары. Во время благоустройства территории специалисты разобьют газоны и обустроят во дворе зону отдыха.

До этого реновационные дома в Черемушках передали под заселение на улицах Гарибальди, Профсоюзной и Севастопольском проспекте. В них переедут жители пяти старых пятиэтажек, три из них уже расселили.

С начала реализации программы реновации в Москве достроили четыре миллиона квадратных метров жилья. Всего возвели 280 новостроек во всех административных округах.