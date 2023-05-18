18 мая 2023, 12:35
Четверг стал самым теплым днем в Москве с начала года
Синоптик Леус: четверг в Москве вышел на первое место среди самых теплых дней за год
Синоптики зафиксировали в Москве рекордную температуру воздуха за последние пять месяцев — +24 градуса. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Жара в Москве продолжает бить рекорды этой весны. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, в 11 утра 18 мая термометры показали +24 градуса, что стало выше вчерашней максимальной отметки на 0,1 градуса. Однако это еще не предел: днем воздух продолжит прогреваться.
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«В течение ближайших четырех-шести часов температура повысится еще на пару градусов», — уточнил Леус.
Точное значение сегодняшней температуры метеорологи зафиксируют после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров.
На протяжении семи-восьми дней 18 мая будет удерживать лидерские позиции в теплом списке 2023 года, добавил синоптик.
Ранее москвичей предупредили о резком похолодании в ночь на воскресенье.
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