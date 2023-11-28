Москва 28 ноября 2023, 16:59 Черновую отделку низкоэтажной части НКЦ в Москве выполнили почти на две трети Бочкарев: черновую отделку низкоэтажной части НКЦ завершили более чем на 60% Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В 60% помещений низкоэтажной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) завершили работы по черновой отделке. Это 108 тысяч квадратных метров из 170 необходимых, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На данном этапе строительства комплекса архитектурно-отделочные работы охватили всю низкоэтажную часть НКЦ, состоящую из корпусов переменной этажности», — подчеркнул он.

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Бочкарев добавил, что на этой площади также более чем наполовину обустроили фасад и на треть смонтировали внутренние инженерные системы.

Кроме этого, работы проводят и в 47-этажной башне высотой 288 метров со шпилем. Там уже на треть подготовили конструкции фасада и приступили к возведению внутренних стен и перегородок, а также к монтажу лифтов и других инженерных систем.

Внешние фасады комплекса зданий оформят в единой стилистике. Они будут связаны между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами, чтобы обеспечить удобство для будущих сотрудников.