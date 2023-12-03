03 декабря 2023, 10:51
Чемпионат «Абилимпикс» помог найти работу более 500 москвичам с ОВЗ
Собянин: 508 москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате «Абилимпикс»
Свыше 500 жителей столицы смогли трудоустроится благодаря участию в чемпионате «Абилимпикс» в 2023 году. Результаты вдвое превысили показатели прошлого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходит с 2015 года. Здесь участники могут показать свои таланты и найти хорошую работу», — пояснил он.
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Свыше 200 московских компаний стали партнерами «Абилимпикса». В число наиболее востребованных направлений трудоустройства входят IT, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля. Многие участники чемпионата трудоустроились на производства.
Глава города добавил, что Москва поддерживает всех, кто находится в поиске работы. В частности, инвалидам предоставляют бесплатное профобучение и повышение квалификации. Переподготовку кадров проводят в 12 ведущих вузах, колледжах и образовательных центрах столицы. Специально для трудоустройства людей с ОВЗ в службе занятости запустили программы «Топ-500 резюме», «Доступная работа» и «Маршрут возможностей участников чемпионата „Абилимпикс“». Открыли клуб соискателей с инвалидностью «Хочу работать».
Программу мероприятий разработали в Москве к Международному дню инвалидов. Она нацелена на поддержку и интеграцию в общество людей с особенностями здоровья.
Работа
Инвалиды
Сергей Собянин
Москва 2023
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