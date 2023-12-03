Москва 03 декабря 2023, 10:51 Чемпионат «Абилимпикс» помог найти работу более 500 москвичам с ОВЗ Собянин: 508 москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате «Абилимпикс» Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Свыше 500 жителей столицы смогли трудоустроится благодаря участию в чемпионате «Абилимпикс» в 2023 году. Результаты вдвое превысили показатели прошлого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходит с 2015 года. Здесь участники могут показать свои таланты и найти хорошую работу», — пояснил он.

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Свыше 200 московских компаний стали партнерами «Абилимпикса». В число наиболее востребованных направлений трудоустройства входят IT, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля. Многие участники чемпионата трудоустроились на производства.

Глава города добавил, что Москва поддерживает всех, кто находится в поиске работы. В частности, инвалидам предоставляют бесплатное профобучение и повышение квалификации. Переподготовку кадров проводят в 12 ведущих вузах, колледжах и образовательных центрах столицы. Специально для трудоустройства людей с ОВЗ в службе занятости запустили программы «Топ-500 резюме», «Доступная работа» и «Маршрут возможностей участников чемпионата „Абилимпикс“». Открыли клуб соискателей с инвалидностью «Хочу работать».

Программу мероприятий разработали в Москве к Международному дню инвалидов. Она нацелена на поддержку и интеграцию в общество людей с особенностями здоровья.