Москва 07 мая 2023, 10:03 Чат-бот для помощи диким животным «Спаси сову» создали в Москве Столичный комплекс городского хозяйства разработал чат-бот «Спаси сову» в Telegram freepik.com

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В столице появилась виртуальная программа, с помощью которой горожане могут проинформировать власти о случаях жестокого обращения с птицами и животными. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

О живодерах, о фотографах, использующих нелегально птиц и животных для съемок, предлагается сообщать в чат-бот «Спаси сову — Москва» в Telegram.

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В тексте обращения нужно обозначить адрес, где выявлено нарушение, вид и количество животных.

Слова можно подкрепить соответствующими фотографиями или видеороликом.

«Заявка поступит к инспекторам Управления государственного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, которые оперативно проведут проверку по указанному адресу», — отметили в пресс-службе правительства.

Также рассказать о нарушениях москвичи и гости столицы могут, позвонив в единую справочную службу столичного правительства по телефону: +7 495 777-77-77.