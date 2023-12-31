Москва 31 декабря 2023, 16:23 Чат-бот Александра с момента запуска ответил на шесть миллионов вопросов москвичей Ликсутов: московский чат-бот Александра ответил на шесть миллионов вопросов Freepik

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На протяжении всего уходящего года москвичи обращались за помощью к чат-боту Александре. О самых популярных вопросах к ИИ сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«С момента появления Александра ответила на шесть миллионов вопросов», — уточнил он.

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По словам заммэра, в этом году разработчики расширили функционал виртуального помощника. Благодаря этому чат-бот стал обрабатывать 13 тысяч сообщений в день. Такие показатели в 10 раз превысили его возможности в самом начале запуска.

Ликсутов отметил, что появившийся в 2023-м чат-бот в приложении «Московский транспорт» удостоился нескольких престижных наград.

Он добавил, что чаще всего пользователи спрашивали о способах оплаты проезда, как привязать карту «Тройка» в транспортных приложениях, а также о имеющихся льготах для пассажиров.

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