Москва 17 ноября 2023, 12:10 Чат-бот Александра ответила на 5,5 миллиона вопросов москвичей за три года Ликсутов: чат-бот Александра ответила на 5,5 млн вопросов москвичей о транспорте Сайт мэра и правительства Москвы

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Чат-бот Александру запустили в 2020 году. За это время пассажиры, пешеходы и автомобилисты получили он нее ответы на 5,5 миллиона вопросов, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

«За три года мы значительно расширили возможности виртуального помощника. Благодаря чат-боту горожане стали быстрее получать нужную информацию о работе городского транспорта», — уточнил он.

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Ликсутов отметил, что за день она способна обработать 13 тысяч сообщений, что в 10 раз больше, чем в начале ее запуска. За годы работы Александру обучили отвечать на вопросы, связанные с городским транспортом, электричками, МЦД, аэроэкспрессами, автовокзалами, велосипедами и самокатами. Также она дает информацию об эвакуации автомобилей, парковках и об организации дорожного движения.

Горожане смогут обратиться к чат-боту за получением справки для работы и заказа сопровождения Центра обеспечения мобильности пассажиров. Александра может подсказать, как перенести баланс с одной карты «Тройка» на другую.

Заммэра добавил, что свыше 75% сервисных услуг столичного транспорта сегодня можно получить в онлайн-режиме.

РЭО также запустил чат-бот для пользователей цифровой платформы по торговле вторсырьем. Это сэкономит время, потому что интересные лоты можно отследить в реальном времени в смартфоне.