Москва 29 апреля 2023, 12:47 Часть жителей Даниловского района Москвы остались без света Жители ЖК «Парк легенд» и бизнес-центры Даниловского района Москвы остались без света Pxhere

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Жители ЖК «Парк легенд» в Даниловском районе Москвы остались без света. Электричество отключили еще в нескольких помещениях возле жилого комплекса, сообщили в управляющей компании.

«По информации от „Энергоцентра“ в настоящий момент обесточены: ЖК „Парк легенд“, центр синхронного плавания, бизнес-центр, апартаменты и „Леруа Мерлен“», — уточнили в Telegram-канале УК.

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Там добавили, что сейчас на объектах ведут восстановительные работы, однако дать прогноз о сроках возобновления электричества в «Энергоцентре» не могут.

В управе Даниловского района отметили, что «центр обслуживает частная управляющая компания, они не относятся к ГБУ „Жилищник“».

Собеседница «360» добавила, что «Леруа Мерлен» и бизнес-центр — это арендуемые площади и нежилые помещения, поэтому не имеют отношения к ГБУ «Жилищник».