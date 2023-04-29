29 апреля 2023, 12:47
Часть жителей Даниловского района Москвы остались без света
Жители ЖК «Парк легенд» и бизнес-центры Даниловского района Москвы остались без света
Жители ЖК «Парк легенд» в Даниловском районе Москвы остались без света. Электричество отключили еще в нескольких помещениях возле жилого комплекса, сообщили в управляющей компании.
«По информации от „Энергоцентра“ в настоящий момент обесточены: ЖК „Парк легенд“, центр синхронного плавания, бизнес-центр, апартаменты и „Леруа Мерлен“», — уточнили в Telegram-канале УК.
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Там добавили, что сейчас на объектах ведут восстановительные работы, однако дать прогноз о сроках возобновления электричества в «Энергоцентре» не могут.
В управе Даниловского района отметили, что «центр обслуживает частная управляющая компания, они не относятся к ГБУ „Жилищник“».
Собеседница «360» добавила, что «Леруа Мерлен» и бизнес-центр — это арендуемые площади и нежилые помещения, поэтому не имеют отношения к ГБУ «Жилищник».
Москва 2023
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