Москва 20 апреля 2023, 01:05 Часть промзоны «Серп и Молот» в Москве реорганизуют в современное городское пространство Мэр Москвы Собянин: часть промзоны «Серп и Молот» реорганизуют в рамках проекта КРТ РИА «Новости»

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Часть территории промзоны «Серп и Молот» в Нижегородском районе Москвы преобразится. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, вместо устаревших складов и автосервисов там появится современное городское пространство.

«Реорганизовывать будем территорию площадью 1,7 гектара рядом с пересечением Перовского проезда и Подъемной улицы», — написал мэр.

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Там появятся офисные здания, магазины, кафе, выставочные залы, площадки для проведения деловых мероприятий и многое другое. Благодаря этому, будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций составит более 6,5 миллиардов рублей.

Ранее Собянин рассказал о ходе работ по реставрации ВДНХ. Он сообщил, что в этом году будут завершены работы по строительству и обновлению более чем 10 исторических павильонов, а также будут открыты новые парки и достопримечательности.