18 сентября 2023, 09:48
Бывший доходный дом Миронова капитально отремонтировали в Москве
Капремонт бывшего доходного дома Миронова завершили в Мещанском районе Москвы
Ремонтные работы в бывшем доходном доме Миронова закончили в Мещанском районе. Объект расположен в Большом Сухаревском переулке, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР).
В этом году в старинном здании обновили фасад, отремонтировали кровлю, подвал и поменяли инженерные сети. Для сохранения исторического облика объекта спроектировали план работ. Специалистам удалось подобрать максимально подходящие материалы и технологии.
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По словам замначальника производственно-технического управления ФКР Москвы Бориса Джиоева, столичный модерн стал визитной карточкой архитектурного портрета Москвы. У фонда в приоритете сохранить первозданную красоту домов, построенных в этом стиле.
Ремонт проводили в несколько этапов для удобства горожан. В первую очередь очистили плоскости от грязи и промыли глазурованную плитку из керамики на фасаде. Далее места намокания обработали антигрибковым составом. Затем восстановили разрушенную кирпичную кладку и межрядные швы. После этого мастера покрасили дворовый фасад и отреставрировали архитектурные детали. Завершив основную часть работ, специалисты обновили входные группы, заменили водосточные трубы и отремонтировали цоколь.
Ранее москвичам сообщили, что капремонт старинного дома в центре столицы завершат до декабря. Здание возвели в 1899 году в неоклассическом стиле.
Ремонтные работы
Москва 2023
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