Москва 05 февраля 2024, 18:08 Бывшего адвоката Кирилла Серебренникова задержали в Москве «МК»: в Москве задержали адвоката по делу «Седьмой студии» Алексея Федярова Freepik

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Адвоката Алексея Федярова, который защищал режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии», заподозрили в посредничестве при даче взятки. Его задержали в Москве полицейские, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, Федярова, представляющего интересы некоммерческой организации «Русь сидящая»*, задержали по подозрению в посредничестве при даче взятки замначальнику одного из управлений столичной прокуратуры. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство об избрании адвокату меры пресечения в виде домашнего ареста.

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* Признана в России иностранным агентом.