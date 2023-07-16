16 июля 2023, 13:17
Бумажные купюры в пять и 10 рублей захотели ввести в Московском регионе
Mash: в Москве и области запланировали ввести в оборот купюры по пять и 10 рублей
В Москве и Подмосковье планируют использовать бумажные купюры номиналом пять и 10 рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
По данным источника, крупные организации уже сделали персоналу рассылку с инструкцией, в которой говорится, как проверять новые бумаги на подлинность. Кроме того, кассово-инкассаторские центры уже начали предоставлять вместо монет номиналом пять и 10 рублей новые банкноты.
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В свою очередь, Банк России включил их в памятку о проверке на фальшивость. Правила остались прежними: на просвет должны быть видны водяные знаки и защитные нити, а под углом — буквы «РР». При этом сами цифры номинала выполнены с повышенным рельефом на ощупь.
К бумажным купюрам решили вернуться из-за подорожания металла для чеканки. Пятирублевую банкноту не выпускали в стране 26 лет.
Ранее более 30 российских банков начали тестировать банкоматы московского производителя.
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