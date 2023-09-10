Москва 10 сентября 2023, 11:47 Бумажные бюллетени проголосовавших 8 сентября на УИК № 1246 в Москве аннулировали Кириллова: в Москве аннулировали бумажные бюллетени за 8 сентября на УИК № 1246 Фото: freepik.com

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В Москве в районе Соколиная Гора на избирательном участке № 1246 решили аннулировать результаты голосования за 8 сентября из-за вброса бюллетеней. Видеоролик с нарушением на выборах мэра столицы появился в интернете накануне, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Она уточнила, что утром 9 сентября в Telegram-каналах и социальных сетях начали распространять видео, на кадрах которого зафиксирован вброс бюллетеней. На участок сразу выехали представители Мосизбиркома и штаба по наблюдению за выборами. Также на место вызвали полицию. Нарушение на выборах зарегистрировали в книге учета сообщений.

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«Было поручено оперативно взять на контроль всю ситуацию и не допустить в будущем нарушений», — подчеркнула Кириллова.

Кроме того, председателя участковой избирательной комиссии № 1246 отстранили от работы. Глава Мосгоризбиркома добавила, что общественному штабу наблюдения поручили усилить видеоконтроль, а представителю ТИК — изучить внимательно подведение итогов.

«У вас 100% обхват видеонаблюдения, у вас КОИБы, у вас огромный штаб. Надеюсь, что ни одна мышь не проскочит, подлая. Уверена, что со стороны комиссии Общественного штаба будет дана максимально жесткая процессуальная оценка», — сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Выборы в Москве пройдут до 20:00 10 сентября. Жители смогут проголосовать за мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО на избирательных участках или онлайн.

Ранее худрук московского Театра эстрады Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра. Он посетил избирательный участок в одной из школ.