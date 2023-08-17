Москва 17 августа 2023, 12:04 Будущих строителей будут готовить в Москве по новым программам Левкин: строительные колледжи в Москве введут больше практики в образовательные программы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

С сентября московские столичные колледжи начнут работать со студентами по новой программе. Как сообщил сайт мэра Москвы, это поможет быстрее воспитать из студентов эффективных молодых специалистов.

Почти 19 направлений подготовки адаптировали с учетом мнения потенциальных работодателей будущих выпускников колледжей. Новый учебный год с этой программой начнут в образовательном комплексе градостроительства «Столица», колледже современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова и московском колледже архитектуры и градостроительства.

Реклама

«Одними из нововведений данных программ являются уменьшение срока обучения и увеличение числа практических занятий, что позволит студентам колледжей уже с первого курса начать знакомиться с организациями отрасли и будущей профессией не только в теории, но и на практике», — пояснил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Чтобы сохранить больше часов практики и погрузить студентов в процесс реального производства, но при этом не подвергать учащихся риску на специфических строительных предприятиях, разработчики учебной программы предложили проводить занятия в специально оборудованных мастерских, лабораториях и на полигонах под присмотром специалистов строительных компаний.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что колледжи России начнут готовить операторов беспилотников.